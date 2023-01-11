Лицензионный софт Intel снова стал доступным для скачивания в России

Компания Intel открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров, выяснили «Известия». Страница софта на официальном сайте корпорации снова загружается без VPN. Установить драйвера можно к любой продукции фирмы.

«Официальный сайт компании действительно открывается в России», — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Intel запретил пользователям с российскими IP-адресами доступ к своему порталу 25 февраля 2022 года. Нынешняя разблокировка может быть связана с тем, что под ограничения попадали не только российские граждане и фирмы, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Это мешало выполнять коммерческие обязательств Intel по отношению к ним, предположил генеральный директор компании Digital Consulting Solutions Александр Скоморохин.

Ранее «Известия» писали, что Microsoft открыла доступ к установке Windows частным пользователям из России. Скачать можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

Решения американских корпораций стоит рассматривать в одном русле — «компании смотрят друг на друга и поэтапно снимают те ограничения, которые вредят их бизнесу», считает Эльдар Муртазин.

«Корпорации из США тесно связаны друг с другом. Операционная система Windows 11 более требовательна к «железу», и если бы Intel по-прежнему ограничивала доступ к своему софту, пользователи из России менее охотно переходили бы на новую версию ОС от Microsoft», — подтвердил эту логику событий Евгений Харитонов.

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Загрузка совершена: лицензионный софт Intel снова можно скачать в России