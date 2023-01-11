Экс-офицер разведки США выступил против вооружения Украины Западом

Бывший американский морпех-разведчик, в настоящем военный аналитик и критик Скотт Риттер высказался за прекращение поставок западного вооружения на Украину. Со своим обращением он выступил на мероприятии Института Шиллера.

«На данном этапе не будет возможности для какого-либо вмешательства, пока рак, которым стала Украина, рак, созданный Западом, вооруженный Западом, мотивированный Западом, пока этот рак не будет иссечен и удален из общества навечно. И только Россия может сделать это. Никакого мирного урегулирования не будет», — цитирует Риттера во вторник, 10 января, «РИА Новости».

По его мнению, переговоры сейчас являются худшим вариантом действий, так как могут спровоцировать российскую сторону на жесткую реакцию.

«Лучшее, на что можно надеяться, так это на то, чтобы заставить Запад прекратить вооружать Украину, заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины, заставить Запад принять необходимость смягчения уже нанесенного ущерба украинскому народу, признавая неизбежность российской победы и надеясь, что Россия остановится перед полным уничтожением украинского государства», — заявил военный аналитик.

На прошлой неделе Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Он объяснил это сложным и долгим процессом передачи западного вооружения Киеву.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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