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Корпус лучевой терапии в Коммунарке достроят в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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На территории Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» достроят корпус лучевой терапии в 2023 году. Об этом во вторник, 10 января, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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По его словам, в настоящее время специалисты завершают устройство монолита здания. Общая его площадь составит 12,23 тыс. кв. м, отмечает «Москва 24».

Шестиэтажный корпус лучевой терапии будет оснащен современным оборудованием, на его территории расположатся отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, а также дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, пишет RT.

Ранее 10 января заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что во всех московских центрах амбулаторной онкопомощи расширили возможности записи на исследования. Пациентам предлагают удобные варианты для записи. Благодаря проекту москвичам стало комфортнее записываться на инструментальные, лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации специалистов, пишет НСН.

Уточняется, что, помимо пользы для пациентов, появление постов записи также позволило разгрузить врачей центров онкопомощи, сообщает агентство городских новостей «Москва». На базе онкоцентров работают современные ЦАОП и патоморфологические лаборатории, уточняет РИАМО.

В декабре сообщалось, что в 2023 году в Москве сдадут в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения. Речь идет о трех стационарных комплексах скорой помощи на базе городских больниц, инфекционном лечебно-диагностическом комплексе на территории инфекционной клинической больницы № 1 департамента здравоохранения Москвы, подстанции скорой медицинской помощи в Щербинке Новомосковского административного округа.

В июне прошлого года Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в реутовской поликлинике в Подмосковье. Как отмечает телеканал «360», среди техники, которая поможет врачам проводить исследования, — аппараты КТ и МРТ, маммографы и эндоскопы.

В январе 2022 года телеканал «Звезда» сообщал, что в подмосковном онкодиспансере врачи начали применять новый эффективный метод лечения пациентов с запущенными формами рака, когда в организме уже пошли метастазы. Специалисты проводят внутрибрюшинную аэрозольную химиотерапию под давлением. Этот метод позволяет успешно лечить пациентов даже при третьей и четвертой стадии заболевания.

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