Стало известно о возможном закрытии каждого десятого таксопарка в РФ

Около 12% владельцев российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. К таким выводам пришли эксперты Общественного совета по развитию такси, проведя опрос среди предпринимателей отрасли в конце 2022-го года (результаты есть у «Известий»).

В опросе приняли участие больше 170 таксопарков.



Еще около трети рынка (29%) закончили 2022-ой год с убытком, но готовы сохранить бизнес за счет «ранее накопленных ресурсов», выяснили в совете. Хуже всего при этом чувствовали себя небольшие таксопарки с количеством автомобилей менее 50 штук, уточнили общественники.

Половина опрошенных таксопарков (51%) подходили к концу года в небольшом плюсе, а 8% — заявили о достаточной прибыли по итогам 2022-го года.

В пандемийный период (2020-2021 гг.) о закрытии бизнеса заявляли около 8% предприятий такси, о сокращении части бизнеса — 35% таксопарков, напомнили в совете.

Основной проблемой для такси в 2022-м году стал уход ряда иностранных автопроизводителей с российского рынка. Проблемы с обслуживанием автомобилей и закупкой автозапчастей у таксопарков начались еще в марте.

К декабрю лишь 4% владельцев таксопарков продолжали испытывать сложности с поиском или наличием запчастей для своих машин, при этом 77% опрошенных все еще указывали на их высокую стоимость, сообщили «Известиям» в совете по такси.

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Может не вывезти: каждый десятый таксопарк в России задумался о ликвидации