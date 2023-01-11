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В России предложили законодательно закрепить статус музеев в вузах

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Законопроект о правовом статусе университетских музеев внесут в весеннюю сессию депутаты Госдумы, выяснили «Известия». Он предусматривает финансирование их деятельности, рассказали авторы.

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«По госсзаданию ректор не может тратить денежные средства на развитие таких музеев. Почему? Потому что для самих вузов это не профильная деятельность. И с этого все началось: мы стали общаться с вузами из разных регионов России, с руководителями таких музеев, и, действительно, появилось много вопросов. Этот законопроект очень важен, потому что он сможет дать дополнительный импульс развитию системы таких музеев», — сказала «Известиям» автор инициативы, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член «Единой России» Ольга Занко.

Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны: сегодня их более 300, а всего в России официально 708 университетов, сказала она.

Представители университетских музеев, в свою очередь, рассказали «Известиям», что такая инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев, и они в результате приобретут совершенно иные масштабы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Равный экспонат: в России усилят статус университетских музеев

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