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Траты россиян на кино превысили расходы на фастфуд и алкоголь в праздничные дни

Аналитики: во время каникул россияне потратили на билеты в кино в 28 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В течение новогодних каникул россияне потратили на билеты в кино в 28 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, в театры — в 1,7 раза, в музеи — в 1,5 раза. Об этом «Известиям» 10 января сообщили аналитики Почта Банка.

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При этом, как свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД» за 1–8 января, с которыми ознакомились «Известия», в российских кинотеатрах подскочил средний чек — он стал на 16% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Показатель составил 745 рублей. Число покупок выросло на 25%, а обороты — на 39%. Как отметили специалисты, покупки билетов увеличились из-за существенного отложенного спроса на новый качественный киноконтент.

В то же время траты на фастфуд и алкоголь в новогодние каникулы не показали столь существенного роста и впервые за последние несколько лет были вытеснены из топ-5 самых популярных категорий трат в этот период, рассказали в Почта Банке.

За прошедшие новогодние каникулы россияне чаще всего тратили деньги в супермаркетах и продовольственных магазинах, аптеках, кинотеатрах и на сервисах приобретения билетов на театральные мероприятия, добавили эксперты.

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В 2022 году и на протяжении последних нескольких лет топ-5 самых популярных категорий расходов включал супермаркеты, продовольственные магазины, аптеки, фастфуд, магазины алкогольной продукции. В 2023 году кинотеатры впервые заняли вторую строчку в пятерке самых частых трат в новогодние праздники, рассказали аналитики.

По информации экспертов Почта Банка, существенный рост в январские праздники показали траты в ресторанах и кафе (в 2,8 раза), расходы на доставку продуктов и питания (в 3 раза). Средний чек на гастрономические удовольствия вырос в 2,8 раза и достиг 1450 рублей. В 1,6 раза выросла сумма покупок авиа и ж/д билетов, а также расходов на прокат спортивного оборудования. Средний чек в этих категориях вырос в 1,7 раза (с 561 до 963 рублей) и в два раза соответственно (с 1494 до 2841 рублей), добавили эксперты.

Также, по данным «Платформы ОФД», средний чек увеличился во всех сегментах потребительского рынка: в салонах красоты и парикмахерских на 11% до 1,4 тыс. рублей, в аптеках он был на 6% выше, показатель добрался до почти 680 рублей. В кафе, ресторанах и других заведениях общепита средняя сумма покупок составила 970 рублей — это на 17% больше прошлогоднего показателя. В продуктовых магазинах показатель увеличился на 8%, до 731 рубля.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал «Известиям», что в этом году покупательская активность в новогодние праздники отличалась повышенным вниманием к промотоварам, отражая стремление потребителей к сокращению расходов. По его словам, других существенных отличий сети не наблюдали: как и в предыдущие годы, повышенный спрос был на деликатесы, фрукты, сладости и овощи для приготовления салатов, а также на доставку готовых блюд. В крупных торговых сетях отмечалось увеличения числа отечественных брендов, а также собственных торговых марок в категории газированных напитков. В непродовольственной рознице на каникулах компании зафиксировали рост спроса на семена для рассады, в частности огурцов, моркови и садовых цветов — покупатели стали заранее готовиться к дачному сезону.

Ранее, 29 декабря прошлого года, сообщалось, что согласно данным сервиса «Долями», 48% опрошенных россиян решили сократить траты на новогодние праздники.

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