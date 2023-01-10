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Эксперты признали паспорт Японии лучшим в мире на 2023 год

Henley & Partners признало паспорт Японии лучшим в мире на 2023 год
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Фото: Global Look Press/AFLO/YOSHIO TSUNODA
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Паспорт Японии был признан «самым сильным» в мире на 2023 год. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ее данные были опубликованы 10 января.

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Согласно предоставленной информации, гражданам Японии разрешено посещать 193 из 227 стран мира без необходимости оформлять визу. На втором месте рейтинга расположились граждане Южной Кореи и Сингапура, которые могут посещать без визы 192 страны мира. На третьем месте находятся паспорта Италии и ФРГ, которые открывают безвизовый доступ в 190 государств.

В свою очередь, в самом низу рейтинга расположились паспорта Сирии, Ирака и Афганистана. Они позволяют своим обладателям посетить 30, 29 и 27 стран без необходимости оформлять визу соответственно.

Российский паспорт, согласно рейтингу, занял 49-е место в рейтинге, поднявшись на одну строчку с минувшего года. Согласно публикации, он позволяет россиянам посещать 118 стран без необходимости оформлять визу. На одной строчке с Россией находятся Босния и Герцеговина, а также Микронезия.

Ранее в этот день на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай, но приобрести их смогут только те граждане РФ, у которых уже есть китайская виза. Согласно представленной на сайте АТОР информации, границы с КНР открыты и въезд разрешен всем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.

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