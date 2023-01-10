Эксперты признали паспорт Японии лучшим в мире на 2023 год

Паспорт Японии был признан «самым сильным» в мире на 2023 год. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ее данные были опубликованы 10 января.

Согласно предоставленной информации, гражданам Японии разрешено посещать 193 из 227 стран мира без необходимости оформлять визу. На втором месте рейтинга расположились граждане Южной Кореи и Сингапура, которые могут посещать без визы 192 страны мира. На третьем месте находятся паспорта Италии и ФРГ, которые открывают безвизовый доступ в 190 государств.

В свою очередь, в самом низу рейтинга расположились паспорта Сирии, Ирака и Афганистана. Они позволяют своим обладателям посетить 30, 29 и 27 стран без необходимости оформлять визу соответственно.

Российский паспорт, согласно рейтингу, занял 49-е место в рейтинге, поднявшись на одну строчку с минувшего года. Согласно публикации, он позволяет россиянам посещать 118 стран без необходимости оформлять визу. На одной строчке с Россией находятся Босния и Герцеговина, а также Микронезия.

Ранее в этот день на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай, но приобрести их смогут только те граждане РФ, у которых уже есть китайская виза. Согласно представленной на сайте АТОР информации, границы с КНР открыты и въезд разрешен всем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.