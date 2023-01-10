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Диетолог рассказала о пользе и вреде имбиря

Диетолог Богданова рассказала, что имбирь полезен в борьбе с бактериями, но вреден при болезнях ЖКТ
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Фото: Global Look Press/Christin Klose
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Диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова рассказала, кому и в каких ситуациях стоит есть имбирь и когда он противопоказан.

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По словам Богдановой, имбирь обладает согревающими и антибактериальными свойствами и хорошо работает против болезнетворных бактерий. Однако в борьбе с ОРВИ или гриппом он может оказать только вспомогательный эффект, так как неэффективен против вирусных заболеваний.

Она также подчеркнула, что имбирь не стоит употреблять на голодный желудок или при заболеваниях пищеварительной системы.

«Имбирь противопоказан тем, у кого есть заболевания желчевыводящих путей, печени, слабый кишечник или рефлюксная болезнь, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Этот продукт содержит большое количество веществ, которые могут раздражать внутренние слизистые оболочки. Он провоцирует повышение кислотности и выделение желчи», — уточнила диетолог 10 января в интервью радио Sputnik.

Ранее, 9 января, врач-диетолог Елена Соломатина дала совет, как взбодриться после новогодних праздников. Она считает, что бодрости могут способствовать зеленый чай с ложкой меда, цитрусовыми и имбирем, горький шоколад и глоток воды каждые полчаса.

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