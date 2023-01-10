Названы самые популярные авто в России в 2022 году

По итогам 2022 года самой популярной моделью автомобилей в РФ стала Lada Granta. Ее приобрели 87 982 покупателя (–22% к 2021 году). Об этом 10 января сообщило агентство «Автостат».

Второй результат показала модель Lada Vesta (32 790 штук, –71,2%), которая была лидером рынка в 2021 году. Третье место у Kia Rio с показателем 23 909 автомобилей, что на 69,8% меньше по сравнению с показателем 2021 года.

На четвертой строчке топ-10 самых популярных автомобилей расположился отечественный внедорожник Lada Niva Travel. Он разошелся тиражом в 19 389 экземпляров (–25%). Следом за российским внедорожником обосновался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. Спрос на него увеличился на 55,7%, до 19 292 машин (с учетом родственного кроссовера Tiggo 7).

Далее следуют две модели Hyundai — седан Solaris (19 038 штук, –67,8%) и кроссовер Creta (18 886 авто, –70,7%). Китайский кроссовер Haval Jolion, который производится в Тульской области, нашел в 2022 году 17 447 владельцев. Классический внедорожник Lada Niva Legend был куплен в количестве 16 117 единиц — на 35,6% меньше, чем в 2021 году.

Замкнул топ-10 самых популярных моделей в России кроссовер Renault Duster с показателем 13 468 автомобилей (–67,3%).

29 декабря «Автостат» сообщил, что в ноябре 2022 года производство автомобилей в России сократилось на 78,8% по сравнению с ноябрем 2021 года. По данным специалистов, в ноябре прошлого года было произведено 24 тыс. машин. Производство грузовых автомобилей в ноябре 2022 года выросло к октябрю на 2,3%, до 11,3 тыс. единиц, однако в годовом выражении оно, наоборот, упало на 35,7%.