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Выпуск легковых авто в РФ в ноябре 2022 года снизился на 79%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По данным Росстата, в ноябре 2022 года производство автомобилей сократилось на 78,8% по сравнению с ноябрем 2021 года. Об этом 29 декабря сообщило агентство «Автостат».

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По данным специалистов, в ноябре текущего года было произведено 24 тыс. машин.

Среди новых автопредприятий, вступивших в строй в 2022 году, эксперты отметили липецкий завод «Моторинвест», который осенью 2022 года начал производство нового электрокроссовера Evolute i-JOY. В ноябре текущего года автозавод «Москвич» возобновил выпуск автомобилей, а первой моделью стал кроссовер «Москвич 3». Кроме того, компания Aurus запустила серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant.

Производство грузовых автомобилей в ноябре выросло к октябрю на 2,3%, до 11,3 тыс. единиц, однако в годовом выражении оно, наоборот, упало на 35,7%. За последний осенний месяц с российских конвейеров сошло 12 тыс. грузовиков. КамАЗ снизил производство на 8,3%, выпустив 3809 грузовых машин, а «Соллерс» начал производство новых моделей легких коммерческих автомобилей моделей Atlant и Argo.

26 декабря вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что долю автомобилей российского производства планируется увеличить с 40 до 80% к 2030 году. Таких показателей достигнут благодаря целевому сценарию, который подразумевает увеличение объемов господдержки за счет увеличения втрое производства автокомпонентов в России до 2025 года и увеличения выпуска всех видов автомобилей в два раза, рассказал Мантуров. По его словам, стратегия будет учитывать условия участия иностранных партнеров в производстве автокомплектующих, где контрольный пакет и права на интеллектуальную собственность будут принадлежать России.

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