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Авто
АвтоВАЗ запланировал в 2023 году произвести в Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada

АвтоВАЗ запланировал в 2023 году произвести в Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году на заводе в Санкт-Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada. Об этом 10 января сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Максим Соколов.

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Глава компании сообщил, что предприятие в ближайшем будущем намерено выпускать кроссоверы C и D классов, а также седаны.

Машины будут выпускать под брендом Lada либо под двойным брендом. Переговоры на эту тему ведутся с несколькими китайскими компаниями и близки к завершению, заверил Соколов.

В 2024 году следует ожидать Granta на новой платформе. Гендиректор предприятия отметил, что речь идет об автомобиле на платформе XJO, у него есть собственные имя и облик. В 2025 году намечен запуск в серию кроссовера Vesta, который будет построен на модернизированной платформе.

В 2023 году на АвтоВАЗе планируют завершить работы по поставкам на предприятие новой коробки-вариатора. Партнер уже определен, менеджмент завода планирует к концу 2023 года завершить процесс. В мае текущего года на заводе запустят производство 16-клапанных моторов, а вопрос по ABS решится в течение нынешнего года.

Говоря о перезапуске модели Lada Vesta, Соколов рассказал, что все идет по графику и весной 2023 года Vesta запустят производственные мощности готовы.

Что касается Duster, на которую у АвтоВАЗа есть все права, запуск автомобиля в Тольятти признан нецелесообразным ввиду низкой локализации. Максим Соколов уточнил, что к этому вопросу вернутся, когда будут ослаблены санкции. Глава предприятия также напомнил, что в 2023 году завод планирует выпустить 400 тыс. автомобилей.

28 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что АвтоВАЗ планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников. Глава региона подчеркнул, что речь идет о высококвалифицированных сотрудниках, в основном инженерах.

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