Реклама
Прямой эфир
Мир
ДТП с участием 200 машин произошло в Китае
Мир
Индия намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Мир
На Украине прошло больше сотни обысков у священников УПЦ
Происшествия
В Кабардино-Балкарии уничтожены готовившие теракт по заданию Киева боевики
Мир
Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН
Общество
Суд вынес обвинительный приговор стрелявшему в вузе в Перми
Политика
В Совфеде указали на выгоду для Зеленского от конфликта на Украине
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле
Интернет
RaHDit опубликовала данные более 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск»
Авто
В Госдуму внесен законопроект о привязке ОСАГО к водителю
Мир
СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Интернет
В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

АвтоВАЗ дополнительно наберет 5 тыс. сотрудников

0
Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что компания АвтоВАЗ планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников. Об этом он сообщил 27 декабря в эфире ГТРК «Самара».

Общими лошадиными силами: в Средней Азии и Закавказье создается автоальянс
Для чего и кому нужен «Тюркский автопром»

По словам Азарова, предприятие нуждается в высококвалифицированных сотрудниках.

«Дополнительно набирается 5 тыс. работников на АвтоВАЗ в эти недели, большая работа уже здесь проведена. Отмечу, что это высококвалифицированные в основном сотрудники, инженеры, что очень важно», — рассказал Азаров в эфире телеканала.

15 декабря текущего года совет директоров АвтоВАЗа утвердил план на 2023 год. Согласно ему, компания должна произвести 401,6 тыс. авто. После ухода иностранных партнеров компания стала производить модели семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel.

27 декабря гендиректор предприятия Максим Соколов сообщил, что пока АвтоВАЗ заложил рост цен на Lada меньше уровня инфляции. По сведениям Минэкономразвития, инфляция на уровне 5–7% запланирована ЦБ на 2023 год, а ведомство прогнозирует ее на уровне 5,5%. Последнее (третье по счету) повышение цен на автомобили Lada в текущем году было замечено в марте 2022 года, когда весь модельный ряд российского бренда подорожал на 42–159 тыс. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022