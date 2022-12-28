АвтоВАЗ дополнительно наберет 5 тыс. сотрудников

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что компания АвтоВАЗ планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников. Об этом он сообщил 27 декабря в эфире ГТРК «Самара».

По словам Азарова, предприятие нуждается в высококвалифицированных сотрудниках.

«Дополнительно набирается 5 тыс. работников на АвтоВАЗ в эти недели, большая работа уже здесь проведена. Отмечу, что это высококвалифицированные в основном сотрудники, инженеры, что очень важно», — рассказал Азаров в эфире телеканала.

15 декабря текущего года совет директоров АвтоВАЗа утвердил план на 2023 год. Согласно ему, компания должна произвести 401,6 тыс. авто. После ухода иностранных партнеров компания стала производить модели семейства Granta, Niva Legend и Niva Travel.

27 декабря гендиректор предприятия Максим Соколов сообщил, что пока АвтоВАЗ заложил рост цен на Lada меньше уровня инфляции. По сведениям Минэкономразвития, инфляция на уровне 5–7% запланирована ЦБ на 2023 год, а ведомство прогнозирует ее на уровне 5,5%. Последнее (третье по счету) повышение цен на автомобили Lada в текущем году было замечено в марте 2022 года, когда весь модельный ряд российского бренда подорожал на 42–159 тыс. рублей.