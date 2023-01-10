Фото фигуристки Медведевой использовали для анонса на сайте ОИ-2026

«Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Не скажу, что завтра»

Министр спорта Олег Матыцин — о компенсации за отобранные у нас турниры, клубах Крыма в чемпионате России по футболу и сжигании мостов