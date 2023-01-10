Фото фигуристки Медведевой использовали для анонса на сайте ОИ-2026
Фотографию серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира 23-летней россиянки Евгении Медведевой разместили в разделе фигурного катания на официальном сайте Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В анонсе использован кадр из произвольной программы спортсменки с Олимпийских игр 2018 года.
Кроме того, для оформления анонсов лыжных гонок и санного спорта использованы фотографии с Олимпиады в Сочи с итальянскими спортсменами.
1 марта 2022 года российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта). Конгресс ISU (Международный союз конькобежцев) утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.
Тогда же FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России.
Такие санкции стали ответом на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса.