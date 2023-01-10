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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката

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Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории проката РФ. Об этом 10 января сообщила Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой является Фонд кино.

Сказочный пилотаж: «Чебурашка» собрал рекордную посещаемость
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Картина собрала в 10-й день показов на большом экране больше кассовых сборов, чем «Холоп» Клима Шипенко.

Прокат комедии в России начался 1 января 2023 года. С этого момента и на сегодняшний день, согласно информации ЕАИС, фильм собрал 3 млрд 90 млн 137 тыс. 500 рублей.

Семейная комедия погружает зрителя в новые приключения Чебурашки в небольшом приморском городе, в который он попадает из далекой апельсиновой страны.

Главные роли исполнили актеры Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие, а самого сказочного героя озвучила Ольга Кузьмина.

12 января на HBO Max состоится премьера мультсериала «Велма» о подруге Скуби-Ду. Он расскажет об одном из самых недооцененных персонажей Scooby-Doo Mystery Inc. Велме Динкли. Главного персонажа озвучила известная по сериалу «Офис» актриса Минди Калинг. Также в мультсериале приняли участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч и другие.

Детали проекта держатся в секрете, но Калинг подтвердила, что главным персонажем будет индиец.

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