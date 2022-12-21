Анимационный сериал «Велма» о подруге Скуби-Ду выйдет на HBO Max 12 января

Премьера мультсериала «Велма» о подруге Скуби-Ду состоится на HBO Max 12 января. Об этом 20 декабря сообщает портал Deadline.

Отмечается, что мультсериал расскажет об одном из самых недооцененных персонажей Scooby-Doo Mystery Inc. Велме Динкли.

«Этот оригинальный и юмористический рассказ раскрывает сложное и красочное прошлое одного из самых любимых в Америке разгадывателей тайн», — говорится в материале.

Главного персонажа озвучила известная по сериалу «Офис» актриса Минди Калинг. Также в мультсериале приняли участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч и другие.

Детали сериала держатся в секрете, но Калинг подтвердила, что главным персонажем будет индиец.

«В детстве я отождествлял себя с Велмой. <...> Для меня большая честь, что я озвучиваю… она говорит правду, продираясь сквозь ерунду жизни. Когда ты умный и недооцененный. Надеюсь, люди это оценят», — отметила она.

«Скуби-Ду» — серия мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов, созданная компанией Hanna-Barbera в 1969 году. В мультсериале рассказывается о четырех подростках — Фреде Джонсе, Дафне Блейк, Велме Динкли, Норвилле «Шэгги» Роджерсе и говорящей собаке по имени Скуби.

13 декабря стало известно, что новый полнометражный мультфильм «Как поживаешь?» культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки появится в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 года. Дата премьеры в западных странах пока не объявлена.