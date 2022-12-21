Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского 21 декабря
Мир
Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа
Мир
Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter
Происшествия
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены церковь и шесть домов
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 29 апреля
Мир
В США предложили не называть граждан страны американцами
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Армия
Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Анимационный сериал «Велма» о подруге Скуби-Ду выйдет на HBO Max 12 января

0
Фото: HBO Max/YouTube
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьера мультсериала «Велма» о подруге Скуби-Ду состоится на HBO Max 12 января. Об этом 20 декабря сообщает портал Deadline.

Принять банду: почему мультфильм о разбойниках стал лучшей новинкой уикенда
Но лента не обогнала «Сердце пармы», возглавляющее топ уже два месяца

Отмечается, что мультсериал расскажет об одном из самых недооцененных персонажей Scooby-Doo Mystery Inc. Велме Динкли.

«Этот оригинальный и юмористический рассказ раскрывает сложное и красочное прошлое одного из самых любимых в Америке разгадывателей тайн», — говорится в материале.

Главного персонажа озвучила известная по сериалу «Офис» актриса Минди Калинг. Также в мультсериале приняли участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч и другие.

Детали сериала держатся в секрете, но Калинг подтвердила, что главным персонажем будет индиец.

«В детстве я отождествлял себя с Велмой. <...> Для меня большая честь, что я озвучиваю… она говорит правду, продираясь сквозь ерунду жизни. Когда ты умный и недооцененный. Надеюсь, люди это оценят», — отметила она.

«Скуби-Ду» — серия мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов, созданная компанией Hanna-Barbera в 1969 году. В мультсериале рассказывается о четырех подростках — Фреде Джонсе, Дафне Блейк, Велме Динкли, Норвилле «Шэгги» Роджерсе и говорящей собаке по имени Скуби.

13 декабря стало известно, что новый полнометражный мультфильм «Как поживаешь?» культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки появится в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 года. Дата премьеры в западных странах пока не объявлена.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022