В архиве краснодарского УФСИН сгорело порядка 500 дел заключенных

Архив управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сгорел в Новокубанске Краснодарского края.

По данным «Известий», в результате огнем было уничтожено по меньшей мере 500 дел уже отбывших наказание поднадзорных лиц.

Как сообщил источник, в здании не было системы наблюдения и пожарной сигнализации. По факту произошедшего организована проверка. Следствие рассматривает версию поджога.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет, заявили в региональном главке МЧС.

9 января двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Балахта под Краснодаром. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме. Площадь пожара составила 48 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателю.