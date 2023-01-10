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В архиве краснодарского УФСИН сгорело порядка 500 дел заключенных
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В архиве краснодарского УФСИН сгорело порядка 500 дел заключенных

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
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Архив управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сгорел в Новокубанске Краснодарского края.

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По данным «Известий», в результате огнем было уничтожено по меньшей мере 500 дел уже отбывших наказание поднадзорных лиц.

Как сообщил источник, в здании не было системы наблюдения и пожарной сигнализации. По факту произошедшего организована проверка. Следствие рассматривает версию поджога.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет, заявили в региональном главке МЧС.

9 января двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Балахта под Краснодаром. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме. Площадь пожара составила 48 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателю.

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