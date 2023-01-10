В архиве краснодарского УФСИН сгорело порядка 500 дел заключенных
Архив управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сгорел в Новокубанске Краснодарского края.
По данным «Известий», в результате огнем было уничтожено по меньшей мере 500 дел уже отбывших наказание поднадзорных лиц.
Как сообщил источник, в здании не было системы наблюдения и пожарной сигнализации. По факту произошедшего организована проверка. Следствие рассматривает версию поджога.
Площадь пожара составила 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет, заявили в региональном главке МЧС.
9 января двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Балахта под Краснодаром. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме. Площадь пожара составила 48 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателю.