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Великобритания урежет энергетические субсидии бизнесу

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Великобритания сократит энергетические субсидии бизнесу до £5,5 млрд. Новая схема обеспечивает поддержку бизнеса на следующие 12 месяцев, передает телеканал «Известия». Годовая инфляция в стране по итогам ноября 2022-го составила 10,7%. Банк Англии сообщил о рецессии в экономике, которая продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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