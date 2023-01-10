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Российское посольство обосновало выход из антикоррупционной конвенции

Посольство России: Москва вышла из антикоррупционной конвенции из-за шагов Совета Европы
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Фото: TASS/Zuma
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Действия Совета Европы — фактор, вынудивший Москву выйти из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. С таким заявлением в понедельник, 9 января, выступила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.

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«Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Twitter-аккаунте российской дипмиссии.

Как указали в посольстве, российская сторона откажется от участия в органах СЕ при таком обстоятельстве, как ограничение прав представителей страны. Не исключена в том числе денонсация и некоторых других соглашений.

Дипломаты также приложили к посту скан-фото проекта федерального закона О денонсации Конвенции, которую РФ подписала в Страсбурге 27 января 1999 года.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что денонсирование Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никоим образом не подрывает законодательный потенциал России по борьбе с коррупцией.

Говоря о международном взаимодействии по борьбе с коррупцией, Песков отметил, что она будет продолжается с дружественными странами.

Ранее в понедельник соответствующий проект закона внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке к законопроекту указано, что ранее комитет Совета Европы (СЕ) прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ.

Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. При этом за ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения Россией закрепленных в конвенции обязательств.

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