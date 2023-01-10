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Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Оптимизация предложения под скромные возможности покупателей на рынке новостроек будет продолжаться в 2023 году, полагают аналитики компании «Метриум».

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Как пояснили эксперты, причина — ожидаемое продолжение сокращения доходов потенциальных клиентов, а также повышение ставок по ипотеке (как в рамках льготной программы до 8%, так и по рыночной ипотеке до 11%).

В связи с этим застройщикам придется сокращать стоимость квартиры, и наиболее очевидный вариант — уменьшение площади, пояснили аналитики.

Это возможно как через уменьшение квартир всех типов, так и через замену в линейке предложения части однокомнатных квартир на студии, двухкомнатных на однокомнатные и т.д., добавили в компании.

С января по ноябрь 2022 года средняя площадь квартиры в московской новостройке сократилась с 58,3 кв. м до 54,3 кв.м. В целом по стране средняя площадь квартиры в строящемся доме составляет около 50 кв.м., и вполне возможно, что этот показатель станет ориентировочным и для Москвы, рассказали в компании.

В конце декабря 2022 года эксперты экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2) заявили, что ситуация на рынке недвижимости в России стабилизировалась. Ключевым драйвером для рынка станут новые условия семейной ипотеки, уточнили они.

Тогда же данные исследования федеральной компании «Этажи», с которыми ознакомились «Известия», сообщили, что Красноярск и Омск ― города, где семья из двух человек может быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Исследователи рассказали, сколько средних месячных зарплат понадобится семье из двух человек для первого взноса.

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