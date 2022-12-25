Названы города России с самым доступным первым ипотечным взносом

Красноярск и Омск ― города, где семья из двух человек может быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом говорят данные исследования федеральной компании «Этажи», с которыми ознакомились «Известия».

Исследователи рассказали, сколько средних месячных зарплат понадобится семье из двух человек для первого взноса. Так, дольше всего придется откладывать в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

В Красноярске и Омске же потребуется 3,6 средних месячных зарплат, чтобы накопить 15% первого взноса за однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м.

На втором месте идет Челябинск, где нужно будет откладывать 3,9 месячных зарплаты. 4,2 месяца придется копить в Перми и Самаре.

В Екатеринбурге предстоит копить на первый взнос 4,6 месяцев, в Новосибирске и Нижнем Новгороде ― 4,7 месяцев, в Волгограде ― 4,9 месяцев, в Москве ― 5 месяцев, в Уфе и Санкт-Петербурге ― 5,1 месяцев.

«Отсутствие первоначального взноса по ипотеке нередко становится проблемой при покупке жилья, если раньше ее можно было решить за счет потребительских кредитов, то сейчас ставки по ним сохраняются на очень высоком уровне, и это стало сделать сложнее, поэтому на первичном рынке особой популярностью пользуются ипотечные программы без первоначального взноса или с возможностью оформить рассрочку на него на срок до полугода», ― пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

Ранее, 22 декабря, эксперты компании «Этажи» отметили, что объявленное президентом России Владимиром Путиным расширение семейной ипотеки позволит семьям с несовершеннолетними детьми снизить ставку по ипотеке с 7% до 6%.

По расчетам специалистов, при рефинансировании ипотеки с господдержкой, оформленной сроком на 30 лет по ставке 7%, платеж по семейной ипотеке со ставкой 6% по итогу будет ниже на 11%.