Семьи с детьми смогут сэкономить на переплате по кредитам до 39%

Расширение семейной ипотеки, анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным, позволит сделать более доступным жилье для семей с детьми, не достигшими 18 лет. Эксперты в федеральной компании «Этажи» посчитали, как снизятся переплата по кредиту и ежемесячные платежи для таких семей при рефинансировании льготной ипотеки (ставка 7%) под семейную со ставкой 6%.

«Сейчас воспользоваться семейной ипотекой могут только семьи, в которых ребенок рожден в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, это существенно ограничивало возможность семей. Ранее мы выходили с инициативой увеличить возраст детей, чтобы больше семей могли воспользоваться более доступными кредитами при улучшении жилищных условий, а также иметь возможность рефинансировать уже оформленные кредиты», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Согласно расчетам, при рефинансировании ипотеки с господдержкой, оформленной сроком на 30 лет по ставке 7%, платеж по семейной ипотеке со ставкой 6% будет ниже на 11%.

То есть при кредите 6 млн рублей, сроке кредитования 30 лет и ставке 7% ежемесячные платежи составляют 39 918,15 рублей, а переплата за весь срок кредитования — 8 370 534 рублей, при ставке же 6% ежемесячные платежи составят 35 973,03 рублей, а переплата — 6 950 291,34 рублей, что на 17% меньше, чем при ставке 7%.

«Максимальная экономия семейного бюджета на переплате за пользование кредитом при рефинансировании достигается, когда размер ежемесячного платежа остается прежним, а сокращается срок кредитования. В таком случае срок кредита сократится с 30 лет до 23,5 лет, а переплата снизится до 5 140 629,9 рублей, что на 39% меньше, чем при ставке 7%», — подытожила Решетникова.

Ранее, 20 декабря, «Известия» писали, что в Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Такую инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского направили премьер-министру Михаилу Мишустину.