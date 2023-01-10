Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дама в 2024 году
Наука
На Солнце произошла мощная вспышка
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил условные цели в Норвежском море
Экономика
Названы российские города с наиболее финансово грамотными жителями
Мир
Замглавы МИД Руденко рассказал о принципах выстраивания отношений с Токио и Сеулом
Армия
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Мир
Сухогрузы с агропродукцией не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды
Мир
Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля
Происшествия
Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Сахалинской области
Армия
Эксперт объяснил успех артиллерии РФ в контрбатарейной борьбе в зоне СВО
Общество
Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре 10 января
Мир
Огромный пылающий метеор был замечен в ночном небе над Лондоном
Сюжет:

Компания Virgin Orbit сообщила о срыве запуска ракеты со спутниками в Британии

Британская компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками
0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit, которая принадлежит британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону, сообщила о неудачном первом в истории запуске космических спутников с территории Великобритании. Ракета-носитель не смогла вывести аппараты на орбиту, сообщили в компании вечером понедельника, 9 января.

Virgin Galactic представила новый корабль для полета в космос
Virgin Galactic представила новый корабль для полета в космос
Первых туристов он возьмет на борт не раньше 2018 года

«По мере того как мы узнаем больше, мы удаляем наш предыдущий твит о выходе на орбиту. Мы поделимся дополнительной информацией, когда сможем. Похоже, мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, которые помешали нам выйти на орбиту. Мы работаем с этой информацией», — сказано в Twitter аэрокосмической компании.

Компания британского миллиардера пыталась вывести на орбиту девять спутников. Virgin Orbit выбрала для названия миссии хит Rolling Stones — Start Me Up, который появился впервые в альбоме 1981 года Tattoo You.

Позже как хит-сингл с альбома песня покорила чарты Британии и Австралии. А в сборнике Forty Licks 2002 года ее выпустил лейбл Брэнсона Virgin Records.

Однако хитовое прошлое сингла легендарных рокеров не помогло Virgin Orbit запустить спутники на орбиту. Согласно идее разработчиков в компании британского бизнесмена, двухступенчатая ракета длиной 21 м сбрасывается с высоты около 11,5 тыс. м с модифицированного Boeing 747. Во время свободного полета на ракете включается двигатель, но в данном запуске ракета выйти на штатную орбиту не смогла.

В марте 2021 года Брэнсон заявлял о намерении сделать Virgin Orbit публичной. А в январе того же года компания сообщала о запуске ракеты-носителя системы воздушного старта, которая вывела на орбиту микроспутники CubeSat.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023