Компания Virgin Orbit сообщила о срыве запуска ракеты со спутниками в Британии

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit, которая принадлежит британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону, сообщила о неудачном первом в истории запуске космических спутников с территории Великобритании. Ракета-носитель не смогла вывести аппараты на орбиту, сообщили в компании вечером понедельника, 9 января.

«По мере того как мы узнаем больше, мы удаляем наш предыдущий твит о выходе на орбиту. Мы поделимся дополнительной информацией, когда сможем. Похоже, мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, которые помешали нам выйти на орбиту. Мы работаем с этой информацией», — сказано в Twitter аэрокосмической компании.

Компания британского миллиардера пыталась вывести на орбиту девять спутников. Virgin Orbit выбрала для названия миссии хит Rolling Stones — Start Me Up, который появился впервые в альбоме 1981 года Tattoo You.

Позже как хит-сингл с альбома песня покорила чарты Британии и Австралии. А в сборнике Forty Licks 2002 года ее выпустил лейбл Брэнсона Virgin Records.

Однако хитовое прошлое сингла легендарных рокеров не помогло Virgin Orbit запустить спутники на орбиту. Согласно идее разработчиков в компании британского бизнесмена, двухступенчатая ракета длиной 21 м сбрасывается с высоты около 11,5 тыс. м с модифицированного Boeing 747. Во время свободного полета на ракете включается двигатель, но в данном запуске ракета выйти на штатную орбиту не смогла.

В марте 2021 года Брэнсон заявлял о намерении сделать Virgin Orbit публичной. А в январе того же года компания сообщала о запуске ракеты-носителя системы воздушного старта, которая вывела на орбиту микроспутники CubeSat.