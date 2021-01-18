Virgin Orbit запустила ракету-носитель системы воздушного старта

Запущена ракета-носитель системы воздушного старта. Испытания проводила компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit. Ракета вывела на орбиту микроспутники CubeSat, передает телеканал «Известия». В Virgin подчеркнули, что испытания прошли «в соответствии с планом». Boeing 747 с закрепленной ракетой вылетел из космопорта. Через 50 минут ракета была сброшена над Тихим океаном. Двигатели ракеты-носителя сработали в заданном режиме. Через 10 минут LauncherOne была выведена на орбиту.

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