Владелец Virgin Orbit сделает компанию публичной

Владелец американской компании Virgin Orbit миллиардер Ричард Брэнсон в 2021 году намерен сделать ее публичной. Об этом 12 марта сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, Брэнсон планирует, что по итогам этой операции стоимость компании будет оцениваться примерно в $3 млрд. Он намерен миновать процедуру первоначального публичного размещения акций и осуществить слияние Virgin Orbit со специально созданной для этого компанией, чтобы выйти на биржу.

Транзакцию планируется завершить к концу лета нынешнего года, отмечает Bloomberg. Уже сейчас работают нанятые для проведения операции специалисты.

Ранее, в январе нынешнего года, Virgin Orbit запустила ракету-носитель системы воздушного старта, которая вывела на орбиту микроспутники CubeSat.

В Virgin подчеркнули, что испытания прошли в соответствии с планом. Boeing 747 с закрепленной ракетой вылетел из космопорта. Через 50 минут ракета была сброшена над Тихим океаном. Двигатели ракеты-носителя сработали в заданном режиме. Через 10 минут LauncherOne была выведена на орбиту.