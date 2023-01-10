Москва заявила о неприемлемости западной корысти в отношении Венесуэлы

Москва не приемлет использование Западом шантажа и угроз, а также его корыстных стремлений, выдаваемых за чаяния других стран. Об этом в понедельник, 9 января, заявили в МИД России.

Соответствующее заявление прозвучало на после того, как было ликвидировано временное правительство в Венесуэле во главе с Хуаном Гуайдо.

«Категорически не приемлем используемые коллективным Западом методы откровенного шантажа, угроз и незаконных односторонних принудительных мер, попытки выдавать собственные корыстные устремления за чаяния народов других стран. Только общепризнанные нормы международного права и принципы, закрепленные в Уставе ООН, будут служить основой для равноправного и взаимоуважительного межгосударственного диалога, поддержания устойчивого и справедливого миропорядка», — говорится в сообщении ведомства.

Венесуэльская радикальная оппозиция при поддержке западных спонсоров продолжила попытки вдохнуть новую жизнь в работу так называемой параллельной Нацассамблеи, чтобы сохранить доступ к рычагам управления, добавили в МИД. Уточняется, что после утверждения нового руководства «параллельной Нацассамблеи» источники в Вашингтоне сообщили, что любые новые органы, сформированные демократическими силами Венесуэлы, американской стороной будут рассматриваться в качестве «временного правительства».

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что конечная цель Вашингтона заключается в том, чтобы удержать контроль над венесуэльскими государственными финансами, которые находятся в зарубежной юрисдикции.

«По всей видимости, в ход пойдут любые псевдозаконные схемы, позволяющие и дальше удерживать в распоряжении «демократического правительства Венесуэлы в изгнании» такие лакомые «куски», как американскую «дочку» нефтяного госконцерна «ПДВСА» — «Ситго» и золото в Банке Англии», — добавили в МИД.

7 января представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившееся под их контролем.

Двоевластие в Венесуэле возникло после выборов президента в 2019 году. В ноябре США возобновили добычу нефти в Венесуэле. Правительство заявило о готовности начать переговоры. В настоящее время оппозиция занята подготовкой к выборам 2024 года. Соперником действующего президента Николаса Мадуро может стать лидер одной из партий Энрике Каприлес.