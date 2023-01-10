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Замглавы МИДа Руденко рассказал о провале западных попыток помешать отношениям РФ и Азии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Динамичное развитие отношений России со странами Азии всегда было «главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии», но помешать этому оппоненты Москвы не могли и не могут. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» 10 января высказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«У оппонентов России и раньше не получалось нам в этом плане помешать, а 2022 год, который с точки зрения мировой политики и экономики многое расставляет по своим местам, в том числе в контексте определения контуров будущего мироустройства, показывает: сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры», — отметил дипломат.

По его словам, очень многие государства региона не спешат записываться в новые замкнутые «коалиции единомышленников» и бросать ресурсы на блоковые схемы, подпитывая геополитические и геоэкономические амбиции Вашингтона и его союзников.

Причиной тому — ставка азиатских стран на соразвитие, коллективную борьбу с новыми вызовами и угрозами, а не геополитическое соперничество и замыкание производственно-логистических цепочек на себя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы не оперируем категориями страновой «фокусности» или «центричности»

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