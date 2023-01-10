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Врач рассказала об опасности подогрева сидений в машине

Врач Клочко предупредила, что подогрев сиденья авто может привести к обострению хронических заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач-терапевт ООО «Инвитро-Ростов-на-Дону» Людмила Клочко 10 января рассказала «Известиям», какая температура воздуха в машине оптимальна и может ли навредить здоровью подогрев сидений.

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По словам эксперта, оптимальная температура в машине 20–22 градуса. Температура выше 25 градусов может замедлить скорость реакции водителя и, как следствие, спровоцировать аварийную ситуацию.

«Также включенная на максимальную температуру печка может привести к последствиям для здоровья. Например, к сухости слизистой, воспалительным ринитам, обострениям хронических заболеваний легких. Помимо этого может возникнуть и отравление угарным газом, возможна потеря сознания, головокружение, потеря ориентации на местности», — сказала Клочко.

Не рекомендуется при горячем воздухе в машине открывать окна, так как это чревато переохлаждением и может привести к воспалению, например, лицевого нерва или суставов, добавила специалист.

Также врач рассказала, что перегрев сиденья может привести к обострению хронических заболеваний.

«У мужчин — воспаление предстательной железы, перегрев яичек, что приводит к бесплодию. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, то это может привести к онкологическим заболеваниям», — сказала она.

Клочко добавила, что максимальное время, проведенное за рулем, должно быть около девяти часов в сутки в зависимости от времени суток и погодных условий.

«Необходимо регулярно делать перерывы. Это связано с тем, что длительное нахождение за рулем рассеивает внимание, может ослабевать зрение и возникать усталость в ногах и руках. Делать перерыв каждые 2–4 часа в зависимости от стажа вождения, возраста водителя и погодных условий», — сказала врач.

Гигиенические мероприятия в машине нужно проводить ежедневно, подчеркнула специалист. Так, необходимо регулярно протирать пыль, так как она может привести к аллергическим реакциям и острым ринитам. Помимо этого следует прочищать фильтры в салоне, потому что они обеспечивают чистый воздух в машине.

«Также стоит быть осторожнее с ароматизаторами для салона автомобиля, так как они зачастую содержат химические вещества, способные при вдыхании вызвать аллергическую реакцию. Если хотите использовать ароматизатор, то стоит отдать предпочтение наборам с натуральным составом», — заключила Клочко.

В декабре специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. По его словам, идея растирать обмороженную часть тела ― миф. Более того, такое действие может, наоборот, еще сильнее травмировать кожу.

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