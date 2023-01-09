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В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина

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Фото: соцсети
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Возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина в Донецкой Народной Республике (ДНР), планируется экспорт сырья за границу. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.

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«Возобновляется работа одного из крупных месторождений каолина. Речь о Белой Балке Волновахского района, где сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи», — подчеркнул Хоценко в своем Telegram-канале.

По его словам, производственные мощности предприятия, которое осуществляет разработку месторождения, дают возможность добывать и отгружать до 5 тыс. т обогащенного каолина в месяц. По предварительным оценкам экспертов, на данном участке планируется добывать около 300 тыс. т полезного ископаемого в год.

«Это (экспорт сырья за пределы России. — Ред.) позволит нам расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 млн рублей, а также создать новые рабочие места», — сказал премьер.

Каолин — стратегически важное сырье, которое используется для производства фарфоровых и фаянсовых изделий, керамического и цементного производств, в бумажной, огнеупорной, химической, стекольной и других отраслях. Объем запасов белой глины в ДНР оценивается более чем в 9 млн т.

10 августа прошлого года американское издание The Washington Post написало о том, что во время спецоперации в Донбассе под контроль России ушли месторождения полезных ископаемых на общую сумму $12,4 трлн.

В феврале эксперты заявили, что признанные Россией ЛНР и ДНР обладают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом. В 2013 году Донецкая и Луганская области в совокупности давали 16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше, чем любого другого региона Украины на тот момент.

РФ начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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