Стали известны основные представители креативного класса в России

Основными представителями креативного класса в России являются специалисты по рекламе и маркетингу и разработчики программного обеспечения. Это следует из исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала (консорциум ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии РАН). Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 9 января.

Авторы указывают, что впервые описали российский креативный класс с учетом принятых в мире методологических подходов и статистических классификаций.

Численность креативного класса в России авторы оценили в 3,4 млн человек на конец 2021 года, при этом за пять лет она увеличилась почти на треть, хотя в период пандемии темп роста замедлился. Более 24% от общего количества — пиарщики и маркетологи, еще 19% — разработчики ПО.

«Основной вклад в масштаб и динамику креативной экономики вносят специалисты современных специальностей, тогда как представители традиционных — наоборот, становятся всё более редкими (краснодеревщики — 4,9%, специалисты архивов и музеев — 3,5%, музыканты, певцы и композиторы — 2%)», — говорится в исследовании.

В августе 2021-го численность креативного класса анализировал Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, который предложил разделять два пересекающихся показателя: 2,7 млн работающих в креативных индустриях (из которых не все заняты творческим трудом, например водители на киностудии) и 3,5 млн занятых в креативных профессиях, в том числе в традиционных отраслях (например, дизайнеры в автоконцернах).

Специалисты центра также нарисовали портрет наиболее типичного представителя российского креативного класса: это молодой мужчина (25–34 года) с высшим образованием. Но в последние годы прослеживается тенденция старения этой категории работников, говорится в исследовании. Впрочем, отмечают его авторы, такая ситуация соответствует общероссийским трендам развития рынка труда: к 2030 году численность занятых в возрасте до 40 лет может сократиться на 25% из-за демографического кризиса.

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