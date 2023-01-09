Видео. Пассажир снял на видео полет в Магадан на самолете с оторвавшейся дверью

Видео. Пассажир снял на видео полет в Магадан на самолете с оторвавшейся дверью

2023-01-09 16:41:04

2023-01-09 16:41:04

2023-01-09 16:41:04

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru