Президент Украины Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся всё хуже. Об этом японский политолог Акихиро Матоба написал в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

Он привел в качестве примера поездку украинского лидера в Вашингтон в конце 2022 года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от США, сообщается на сайте kp.ru.

По мнению Матобы, попытки выпросить больше военной техники являются бесполезными, поскольку у Украины становится всё меньше солдат, которые могли бы ее использовать, пишет REGNUM.

«Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать», — подчеркнул эксперт в материале от 29 декабря.

По его словам, Европа, вопреки Зеленскому, хочет избежать перехода украинского конфликта в войну «НАТО против России», поскольку в противном случае полем сражения станет восточная часть Европы, пишет Pravda.Ru.

Также политолог высказал сомнение, что Киев сможет вернуть территории, уже присоединенные к России. Кроме этого, Матоба допустил, что в случае дальнейшего продвижения конфликта Украина может быть полностью уничтожена.

Он подчеркнул, что сейчас самым первостепенным в украинском конфликте является достижение соглашения о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 0:00 7 января, передает НСН.

Москва также призывала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество, однако в Киеве отвергли призывы к перемирию.

Однако Зеленский отверг предложение России об установлении рождественского перемирия 6 и 7 января, передает RT.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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