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В России появился новый кроссовер Samsung QM6

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Фото: Samsung
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Российские автодилеры приступили к продажам нового кроссовера Samsung QM6, который выпускает корейское подразделение Renault. Стоимость автомобиля, который завозят в РФ из Южной Кореи по параллельному импорту, составляет 3,6 млн рублей, сообщило 9 января издание «Газета.Ru».

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Для заказа россиянам доступны полноприводные автомобили с двухлитровым дизельным мотором мощностью 177 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором Xtronic.

Машина сделана для рынка Южной Кореи, соответственно, в РФ попадают авто в богатом оснащении. У кроссовера в базовой комплектации есть полностью светодиодные фары, фонари с динамическими сигналами поворотов, парктроники, климат-контроль, легкосплавные колесные диски и современная мультимедийная система.

Samsung QM6 является корейской копией Renault Koleos, который в свою очередь построен на модульной платформе CMF-CD от Nissan X-Trail. Издание отметило, что новые Samsung QM6 предлагают в основном дилеры, которые находятся во Владивостоке.

28 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что юридических препятствий для ввоза машин в Россию по системе параллельного импорта нет. Минпромторг РФ в начале мая 2022 года утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта, куда в том числе вошли иностранные бренды автомобилей Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota и некоторые другие. По оценке вице-премьера и главы Минпромторга РФ, основной проблемой для импорта автомобилей бюджетного класса могут стать логистические издержки, которые приведут к удорожанию ввозимых машин.

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