Четыре человека погибли в ДТП под Иркутском
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной автодороге А331 «Вилюй» в Иркутской области. Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе МВД РФ по региону.
Авария произошла утром в понедельник на 264-м км трассы. Столкнулись «КамАЗ» и легковушка Mazda Capella.
«В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля», — сообщили в ведомстве.
В грузовике находились водитель и 11 пассажиров. По предварительной информации, они не пострадали.
В настоящее время на месте ДТП работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
7 января семь человек пострадали в массовом ДТП в Анапе. По данным «Известий», тогда на дороге столкнулись сразу четыре автомобиля.