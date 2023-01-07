Семь человек пострадали в массовом ДТП в Анапе

В Анапе произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Как сообщил источник «Известий» 7 января, на дороге столкнулись сразу четыре автомобиля.

На месте ЧП работают экстренные службы. Авария зафиксирована около 16:00. Ее обстоятельства и причины выясняются.

Пострадавших в результате столкновения эвакуируют в больницу для оказания необходимой помощи.

Ранее в субботу стало известно, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Последствия ДТП запечатлели видеорегистраторы. На видео с места происшествия видно, что среди столкнувшихся авто есть грузовик. На место аварии вскоре приступили к работе сотрудники экстренных служб.