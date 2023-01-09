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Пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на Алтае

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Фото: Прокуратура Алтайского края
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Пять пассажиров, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Алтайском крае. Об этом 9 января сообщил источник в силовых структурах региона «РИА Новости».

По данным прокуратуры Алтайского края, авария произошла в 17 км от населенного пункта Панкрушиха. Автобус следовал по маршруту Караганда–Новосибирск, однако сошел с трассы и перевернулся.

Отмечается, что в автобусе находились 54 человека. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку.

В данный момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что два человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Брянской области. Авария произошла на 43-м км трассы Брянск–Новозыбков около 16:00.

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