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Два человека погибли в ДТП с участием машины полиции под Брянском
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Два человека погибли в ДТП с участием машины полиции под Брянском

ДТП с участием полицейского автомобиля унесло жизни двух женщин под Брянском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Брянской области. Погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом 8 января сообщили в управлении МВД России по региону.

В сети появились кадры с места аварии, на которых видно, что машины получили серьезные повреждения.

Отмечается, что авария произошла на 43-м км трассы Брянск–Новозыбков около 16:00.

По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем Lada Priora не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со служебным автомобилем УАЗ Patriot.

В результате ДТП водитель Lada Priora и ее 45-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.

Водитель и трое пассажиров полицейского автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в этот день авария с участием легкого автомобиля произошла на 32-м км МКАД. Водитель машины не справился с управлением и допустил наезд на место проведения дорожных работ. Сведения о пострадавших и обстоятельствах ДТП не приводятся.

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