Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили позиции украинских боевиков

Расчеты самоходной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно наносят поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) с разных огневых рубежей. Минобороны России 9 января опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», уничтожающих позиции украинских боевиков.

Как отметили в военном ведомстве, точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Приходит цель, которая корректирует в основном с беспилотников. Беспилотник снимает координаты, присылает нам на пункт управления. Быстро обсчитываем цель, занимаем огневые порядки, отрабатываем. На всё про всё у нас максимум минут пятнадцать. Больше на огневой позиции не задерживаемся, так как будет «ответка». В течение 15 минут отрабатываем по цели, если есть корректировка, с корректурой открываем огонь. И всё — покидаем огневую позицию», — рассказал командир батареи с позывным «Сура».

Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях, добавили в Минобороны.

Ранее, 2 января, Минобороны показало, как артиллерия ЦВО в составе расчетов САУ «Мста-С» группировки «Отважные» наносит поражение противнику, постоянно меняя места огневых рубежей. Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику ВСУ. Также они выполняют огневое прикрытие сухопутных войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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