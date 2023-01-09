Эксперты назвали самые частые способы мошенничества в праздники

Проведение праздничных лжелотерей, розыгрышей призов от крупных торговых сетей и продажа поддельных билетов на реальные новогодние представления через сайты-двойники стали самыми распространенными видами интернет-мошенничества в конце декабря — начале января, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

«Розыгрыш призов проводился якобы от имени популярных интернет-магазинов — пользователю предлагали ответить на несложные вопросы, а обещанный «призовой фонд» составлял 50 млн рублей», — рассказали в Group-IB.

Для того чтобы получить выигрыш, необходимо было ввести данные карты и оплатить «налог». В этом случае злоумышленники похищали деньги, объяснили специалисты.

Другой популярной схемой обмана стала рассылка фишинговых писем с приглашением принять участие в онлайн-розыгрыше призов якобы государственных лотерей, рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

«Для большей убедительности дизайн фейкового сайта имитирует веб-ресурсы официальных лотерейных организаций. А сумма «выигрыша» обычно бывает крупной — от 100 тыс. рублей. Это делается специально, чтобы побудить пользователя непременно его забрать, а именно — нажать на кнопку «Получить приз», — сказал специалист.

Сделав это, участник лотереи попадает на страницу, где просят заплатить «налог» и ввести свои банковские реквизиты. Естественно, поле уплаты «налога» никакого выигрыша человек не получает, раскрыл суть мошенничества эксперт.

Также популярной схемой обмана в каникулы стало создание фейковых сайтов по продаже билетов на реальные новогодние елки, рассказали «Известиям» в компании Infowatch.

«Перед праздниками число таких порталов увеличивается в несколько раз, в результате дети остаются без праздничных представлений, а родители — без денег», — сказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Перед покупкой билетов на любое мероприятие необходимо удостовериться, что портал настоящий, предупреждают эксперты.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Бремя чудес: как мошенники используют Новый год для обмана пользователей интернета