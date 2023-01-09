В РФ появятся госсертификаты на оплату аренды соцжилья

Минстрою поручено проработать меру по сертификатам на аренду социального жилья на 2026–2030 годы. Ими можно будет также оплатить найденную своими силами жилплощадь, если в регионе не хватает предложений. Предполагается, что такой шаг расширит возможности помощи нуждающимся в жилье, например, детям-сиротам.

«Внедрение механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды», — сказано в проекте Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, инициатива «направлена на улучшение жилищных условий нуждающихся в этом граждан».

«Важно учесть, чтобы возможность такой аренды не подменяла собой права граждан на получение жилья в собственность. То есть очередники на свою квартиру, например, дети-сироты, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, и др. могли бы проживать в арендном жилье до получения своего», — объяснил депутат.

Для формирования фонда такого арендного жилья от государства нужно разработать законодательные механизмы, которые будут создавать инвестиционную привлекательность для девелоперов, добавил Якубовский.

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Арендные планы: в РФ появятся госсертификаты на оплату найма соцжилья