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Кириенко пообещал выполнение всех задач спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи спецоперации на Украине всё равно будут выполнены. Об этом 8 января заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, всё равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал Кириенко.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно совершали провокации во время действия объявленного Россией режима прекращения огня.

Как сообщил Кириенко, в рождественскую ночь ВСУ пытались ударить беспилотниками по Севастополю, Херсонской и Запорожской областям.

«К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья», — добавил он.

Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), несмотря на объявленный российской стороной временный режим прекращения огня на Рождество, ВСУ выпустили 178 снарядов различного калибра по населенным пунктам ДНР в течение 7 января. Отмечается, что обстрелы велись в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

6 января по поручению президента России Владимира Путина был объявлен режим прекращения огня, который действовал до 24:00 7 января. Такое решение связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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