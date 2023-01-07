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Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На станции первого Московского центрального диаметра «Окружная» (МЦД-1) в новогодние каникулы из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе получил травмы несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщили 7 января представители Московской железной дороги.

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Происшествие произошло утром 3 января.

«Железнодорожники оперативно отреагировали на происшествие, эскалатор был остановлен, на место были вызваны медицинские работники», — отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что при входе на эскалатор установлена табличка с предупреждением о том, что нужно особенно следить за детьми во время движения ступеней лестницы.

Ранее, 13 декабря, в Москве на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница. Машинист поезда пытался остановить состав, применив экстренное торможение, однако не успел. Девушка скончалась от полученных травм.

Сотрудники метрополитена были вынуждены обесточить один из путей на полчаса, для того чтобы извлечь тело школьницы. Правоохранительные органы выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

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