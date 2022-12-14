Школьница погибла в московском метро

В Москве 13 декабря на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница, сообщает 14 декабря источник «Известий».

Отмечается, что, несмотря на попытку машиниста остановить состав, применив экстренное торможение, девушка скончалась от полученных травм. Сообщается, что сотрудники метрополитена были вынуждены обесточить один из путей на полчаса для того, чтобы извлечь тело школьницы.

Правоохранительные органы выясняют подробности и обстоятельства произошедшего. Известно, что девушка вместе со своими родителями жила в Новой Москве.

Ранее, 21 октября, в результате падения под поезд на Кольцевой линии московского метро погиб мужчина. В экстренных службах рассказали о том, что инцидент произошел на станции «Краснопресненская».