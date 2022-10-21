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В метро Москвы на Кольцевой линии погиб мужчина

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Фото: ТАСС/Татьяна Макеева
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Пассажир, упавший на пути на Кольцевой линии московского метро, погиб. Об этом 21 октября сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Там же уточнили, что инцидент произошел на станции «Краснопресненская».

Ранее в этот день столичный департамент транспорта предупредил о том, что на Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути. Рекомендовалось пользоваться поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями.

Сейчас движение на линии восстановлено.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что женщина попала под поезд в метрополитене Санкт-Петербурга и получила тяжелые травмы. Ее экстренно госпитализировали.

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