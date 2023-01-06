В Алма-Ате и других городах Казахстана демонтируют вывески McDonald's
В Казахстане демонтируют вывески McDonald's. Американская сеть прекращает работу в стране под своим брендом. Управляющая компания назвала официальную причину прекращения сотрудничества — ограничение поставок, передает телеканал «Известия». Как писала местная пресса, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков.
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