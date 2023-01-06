Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет

Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. Об этом 5 января сообщило издание New York Post.

«Бесси Хендрикс была самым старым живым человеком в США и четвертым в мире, по данным Geronotology Research Group», — отмечает издание.

Согласно информации New York Post, Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова. Отмечается, что она женщина пережила двух своих детей из пяти.

Секретом долгой и успешной жизни выросшая на ферме Хендрикс называла «тяжелый труд», указывает издание.

У нее осталось трое детей, девять внуков, 28 правнуков и 42 праправнука.

Теперь самым старым человеком в США является Эди Чеккарелли из Калифорнии, 5 февраля ему исполняется 115 лет.

Ранее, 20 сентября, самый пожилой житель Австралии Фрэнк Моуэр умер в возрасте 110 лет после того, как переболел коронавирусом.

19 августа в Польше скончалась старейшая жительница и вторая долгожительница в мире Текла Юневич. Она умерла в возрасте 116 лет.

Самой старой долгожительницей Земли, чей возраст подтверждается документами, является монахиня Люсиль Рандон (сестра Андрэ) из Франции, которая родилась 11 февраля 1904 года, сейчас ей 118 лет. В прошлом году она переболела коронавирусом и благополучно вылечилась.