Юрист рассказал о способе получать две пенсии

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 6 января рассказал, что у некоторых категорий россиян есть законное право получать две пенсии.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что по Федеральному закону №1244-1 претендовать на двойную пенсию могут ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и получившие инвалидность в результате последствий этой ЧС, а также нетрудоспособные члены семьи ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы и пострадавшие от лучевой болезни.

Также согласно Федеральному закону № 166 такая пенсия полагается участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Помимо этого, две пенсии могут получать граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы, федеральные госслужащие, космонавты и летчики-испытатели, а также родители и вдовы военнослужащих по призыву, которые погибли или получили травмы.

Однако в случае, если вдова погибшего повторно вступает в официальный брак, то она не имеет право на вторую пенсию.

Как отметил юрист, по Федеральному закону № 400 право на получение второй пенсии имеют также военные, которых уволили в запас из ВС РФ, МВД, ФСБ и других ведомств.

Для того, чтобы оформить двойную пенсию, необходимо написать соответствующее заявление в отделении Пенсионного фонда или МФЦ, а также предоставить паспорт и документы, подтверждающие право на двойную выплату. Заявление должно быть рассмотрено в течение 10 дней.

Кроме того, по словам юриста, получать вторую пенсию могут и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

«Согласно действующей в нашей стране системе, пенсия разделена на две части: страховую и накопительную. Страховая часть формируется в Пенсионном фонде РФ и направляется на выплаты тем, кто уже достиг пенсионного возраста. Накопительная часть переводится в один из НПФ и должна выплачиваться по достижении пенсионного возраста», — уточнил Виноградов.

Увеличить эти накопления можно с помощью дополнительной пенсии, которая называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО), взносы гражданин направляет самостоятельно, а выбранный фонд инвестирует эти средства и затем выплачивает средства обратно. Как заявил юрист, некоторые фонды позволяют выбрать стратегию инвестирования. Так за счет инвестирования к выходу на пенсию на счету оказывается сумма больше, чем сумма взносов.

Сумма ежемесячного платежа, а также как часто и как долго будет выплачиваться вторая пенсия, определяется выбранной инвестиционной программой. В рамках договоров, заключенных до 2019 года, мужчины получают право на выплаты в 60 лет, женщины в 55, добавил Виноградов.

Он порекомендовал, прежде чем заключать договор с НПФ, внимательно изучить всю информацию об этой организации, чтобы не стать жертвой мошенников. Обещания агентов НПФ об очень высокой доходности фонда (30–50% годовых) являются поводом насторожиться. Доходность любого НПФ можно посмотреть на официальном сайте Центрального Банка России, уточнил юрист.

Ранее, 2 января, Виноградов сообщил, что в 2023 году индексация пенсий пройдет в несколько этапов. По его словам, изменения будут 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 октября.