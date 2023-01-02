Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году

В 2023 году индексация пенсий пройдет в несколько этапов. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в понедельник, 2 января.

Так, с 1 января будут повышены пенсии неработающим пенсионерам, а вместе с тем перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленного прожиточного минимума в регионах.

Спустя месяц, с 1 февраля, увеличиваются сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг, объяснил Виноградов в беседе с «Прайм».

Наконец, с 1 апреля — перерасчет суммы в рамках социального и государственного обеспечения.

Индексация страховых пенсий запланирована на 1 августа, выплаты военным пенсионерам повысят с 1 октября, отметил Виноградов.

«Планируется, что в целом индексация пенсий по итогам года составит 4,8%. Таким образом, к концу 2023 года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля. 7567 рублей — на таком уровне будет установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии», — добавил он.

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.

В ноябре «Известия» разъясняли, какие льготы положены российским пенсионерам и как ими воспользоваться.