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Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке

Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию, которая должна была заниматься установлением фактов обстрела СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Причиной стала невозможность доставить экспертов к месту происшествия. Об этом уведомил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик 5 января, пишет West Observer.

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«Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия», — подчеркнул он.

29 июля прошлого года следственный изолятор, где содержались украинские военнопленные попал под обстрел ВСУ. Тогда сообщалось о 50 погибших и 193 раненых.

19 сентября минувшего года глава ДНР Денис Пушилин связал удар по СИЗО в Еленовке с попыткой Киева убрать свидетелей.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 7 сентября рассказал, что миссия ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке начнет работу в ближайшее время.

Следственный комитет России 5 августа объявил о расследовании обстоятельств обстрела украинской стороной колонии в Еленовке.

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