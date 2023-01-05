Бывшего главу внешней разведки Франции обвинили в вымогательстве

Суд предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления внешней разведки Франции. Бернару Бажоле вменяют соучастие в вымогательстве и посягательство на личную свободу, передает телеканал «Известия». В качестве потерпевшего по делу проходит бизнесмен Ален Дюмениль. Предприниматель заявил, что агенты французских спецслужб вымогали у него €15 млн. По словам бизнесмена, агенты французской внешней разведки угрожали расправой над его семьей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.