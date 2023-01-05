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Роналду пропустит два ближайших матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации

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Роналду пропустит два ближайших матча саудовского «Аль-Насра». Криштиану не сможет выйти на поле из-за дисквалификации, передает телеканал «Известия». Запрет наложила Английская премьер-лига. Португальца наказали за неподобающее поведение. В апреле прошлого года Роналду разбил телефон фаната «Эвертона». Позже выяснилось, что мальчик страдает аутизмом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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