Роналду пропустит два ближайших матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации
Роналду пропустит два ближайших матча саудовского «Аль-Насра». Криштиану не сможет выйти на поле из-за дисквалификации, передает телеканал «Известия». Запрет наложила Английская премьер-лига. Португальца наказали за неподобающее поведение. В апреле прошлого года Роналду разбил телефон фаната «Эвертона». Позже выяснилось, что мальчик страдает аутизмом.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.